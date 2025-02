'Volgende update geeft iPhones compleet nieuwe look'

De volgende update zou je iPhone er wel eens compleet anders uit kunnen laten gaan zien. Volgens Bright gaat iOS 19 lijken op de nieuwe Uitnodigingen-app van Apple.

Gebruikers van de Uitnodigingen-app zullen al hebben gezien dat het ontwerp een moderner sausje heeft gekregen. De zwevende elementen en kleurrijke achtergronden zijn ook in de Sports-app te zien, al is die app in Nederland nog niet beschikbaar. Het voedt de geruchten dat het voorbodes zijn voor een nieuwe look voor het iPhone-besturingssysteem.

Volgens Bright is de kans 'redelijk groot' dat er een grote renovatie van iOS op de agenda staat. De laatste keer dat de look van de Apple-telefoons drastisch veranderde was in 2013, met de release van iOS 7.