Deze nieuwe iPhone-functies kun je dit jaar verwachten

Apple komt in 2025 waarschijnlijk met een aantal handige verbeteringen voor de iPhone. Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies waar je naar uit kunt kijken.

Als je telefoongebruik invloed heeft op je dagelijks leven, kun je bovenstaande video bekijken. Daar worden meerdere oplossingen geboden.

Siri wordt slimmer

In iOS 18.4, die in april wordt verwacht, krijgt Siri een grote update. De assistent kan dan acties uitvoeren zonder dat je apps hoeft te openen. Denk aan een spraakcommando om een herinnering in te stellen of een bericht te sturen. Ook begrijpt Siri beter wat er op je scherm gebeurt, zodat je sneller en slimmer geholpen wordt.

Overzichtelijkere meldingen

Het prioriteitensysteem voor meldingen, dat in iOS 18 werd geïntroduceerd, wordt in de updates iOS 18.3 (maart 2025) en iOS 18.4 verder verbeterd. Belangrijke meldingen komen automatisch bovenaan het vergrendelscherm te staan en worden overzichtelijk samengevoegd in een prioriteitenlijst.

Apple Intelligence

Vanaf april 2025 komt Apple Intelligence, de slimme AI-functie van Apple, eindelijk naar Nederland. Tot nu toe was deze alleen beschikbaar in het Engels op macOS. Met de nieuwe update werkt Apple Intelligence ook op de iPhone en ondersteunt het meerdere talen, zoals Duits, Spaans en Italiaans.

HomeKit ondersteunt robotstofzuigers

Met iOS 18.3, die naar verwachting in maart wordt uitgerold, kun je robotstofzuigers toevoegen aan HomeKit. Via de Woning-app stel je schoonmaakschema’s in of geef je Siri een commando om je stofzuiger aan te zetten.

Nieuwe emoji

Apple voegt in iOS 18.3 en iOS 18.4 nieuwe emoji toe. Onder de toevoegingen zijn een uitgeput gezicht, een kale boom en een vingerafdruk.