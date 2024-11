Fout in iPhone-software: bewerkte foto’s worden niet opgeslagen

Apple ondervindt momenteel problemen met iOS 18 en de Foto’s-app. Door een fout in het besturingssysteem kunnen iPhone-gebruikers wel foto’s bewerken, maar het opslaan van de aanpassingen is tijdelijk niet mogelijk, dat meldt techwebsite MacRumors.

Bij het proberen op te slaan van een bewerkte foto verschijnt een melding dat er een probleem is en dat gebruikers het later opnieuw moeten proberen. De enige optie is om de bewerkingen te annuleren, waardoor het werk verloren gaat.

Als je telefoongebruik invloed heeft op je dagelijks leven, kun je bovenstaande video bekijken. Daar worden meerdere oplossingen geboden.

Probleem treft meerdere iPhone-modellen

Hoewel de meeste klachten afkomstig zijn van gebruikers van de iPhone 16, duikt het probleem ook sporadisch op bij oudere modellen. Het lijkt daarnaast niet uit te maken welke versie van iOS 18 op de telefoon is geïnstalleerd.

De eerste meldingen over dit probleem waren er al in september. Zelfs vóór de officiële release van iOS 18 klaagden enkele gebruikers over soortgelijke fouten. Sinds de lancering van de software is het probleem echter veel breder geworden, ook onder gebruikers van de betaversie van iOS 18.2.

Het probleem is niet consistent: het treft niet alle gebruikers en lijkt willekeurig op te treden. Eerder waren er vergelijkbare klachten over iPhone 16-modellen die spontaan opnieuw opstarten, zonder een duidelijke oorzaak of patroon.