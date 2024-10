Apple brengt update uit die schermprobleem iPhone 16 moet verhelpen

Apple heeft iOS 18.0.1 uitgebracht, een update die de problemen met het touchscreen van de iPhone 16 en iPhone 16 Pro moet verhelpen. Sinds de lancering van deze nieuwste modellen kwamen er talloze klachten binnen over een slecht reagerend scherm.

Op sociale media, waaronder X (voorheen Twitter), klaagden veel gebruikers over deze problemen. Zij meldden dat het touchscreen regelmatig niet reageerde, toetsen op het scherm niet goed werkten en dat swipen moeizaam ging. In sommige gevallen bevroor het scherm zelfs volledig, wat het dagelijks gebruik van de telefoon flink bemoeilijkte.

Andere bugfixes

Naast het oplossen van de touchscreenproblemen, pakt iOS 18.0.1 ook een bug aan met de Ultra Wide-camera van de iPhone 16 Pro. Gebruikers meldden dat de camera kon vastlopen tijdens het opnemen van 4K-video zonder HDR. Verder is er een fout in de berichten-app verholpen. Deze app kon crashen wanneer gebruikers reageerden op een bericht met een gedeelde Apple Watch-wijzerplaat.

De update is nu beschikbaar en kan gedownload en geïnstalleerd worden via Instellingen > Algemeen > Software-update op in aanmerking komende iPhones. Apple raadt aan de update zo snel mogelijk te installeren vanwege de bugfixes en belangrijke beveiligingsverbeteringen.