Klachten over batterij van iPhone na laatste update: zo los je het op

Er is weinig zo frustrerend als onderweg zijn en merken dat je telefoon leegloopt. Geen foto's meer maken, de route niet meer kunnen checken en onbereikbaar zijn. Sommige iPhone-gebruikers klagen na de nieuwste update over de batterij van hun telefoon. Die zou veel sneller leeglopen.

Op het officiële community-platform van Apple zelf delen gebruikers hun ervaringen met de nieuwe update. "De batterij ging van 100 procent naar 46 procent in minder dan twee uur. Dit zou niet zo snel moeten gaan", schrijft een gebruiker. Bij andere gebruikers op het forum gebeurt het ook. "De batterij verloor in de nacht 45 procent, terwijl dat normaalgesproken maar ongeveer 4 procent was", schrijft een andere iPhone-bezitter.

Ook op X doen veel gebruikers hun beklag. "Iedereen met een iPhone, update niet naar iOS 17.6.1", waarschuwt iemand. "Mijn batterij raakt heel snel leeg, hij raakt oververhit en de apps zijn allemaal traag en trillerig."

"iOS 17.6.1 verpest de duur van mijn batterij", schrijft een ander. "Hey @Apple, waarom gaat de batterij van mijn iPad zo snel leeg? Je moet snel met een oplossing komen!", schrijft weer iemand anders.

Vaker klachten na update

Klachten na een update komen vaker voor, weet techjournalist Bastiaan Vroegop. "Soms blijven er na een update processen in de achtergrond lopen, waardoor de batterij sneller leegloopt", legt hij uit aan Hart van Nederland. "Meestal merk je er na een paar dagen niets meer van".

Het kan ook dat er een bug in de update zit. "Het hangt ervan af hoe snel Apple het probleem achterhaalt om met een oplossing te komen, maar het kan snel gaan", aldus Vroegop.

Oplossing

Wat er precies aan de hand is, is onbekend. Hoe lang het gaat duren voordat deze iPhone-gebruikers weer zorgeloos op pad kunnen met hun telefoon, is ook onduidelijk. Apple is gevraagd om een reactie, maar die blijft nog uit.

Wat je voorlopig wel kunt doen, is kritisch kijken naar waar al het batterijvermogen naartoe gaat en daarop besparen.

Met deze tips gaat de batterij van jouw telefoon langer mee: