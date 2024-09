Software veroorzaakt problemen met scherm van nieuwste iPhone

De nieuwste iPhone werd vorige week uitgebracht en er zijn nu al toestellen die niet helemaal goed functioneren. Vooral over de iPhone 16 Pro komen veel klachten binnen. Het touchscreen van deze telefoon werkt niet naar behoren.

Gebruikers klagen op X over het probleem, de toetsen op het toetsenbord lijken niet altijd te werken. Swipen lukt vaak niet en in sommige gevallen bevriest het scherm. Dit is wat gebruikers van het nieuwe model ervaren. Het toestel negeert af en toe simpelweg je aanrakingen.

Oorzaak

"Het probleem lijkt te komen door een te gevoelige 'afwijzing' van aanrakingen", zo schrijft Bright.nl. De telefoon heeft een functie die onbedoelde aanrakingen kan opvangen en afwijzen, zodat je telefoon niks geks doet uit zichzelf. "Deze software is momenteel te streng en keurt bijna alles af, in plaats van alleen je handpalm." Het probleem zit dus vooral rondom je scherm.

Het goede nieuws is dat het niet aan het toestel zelf ligt, maar aan de software. Je hoeft je telefoon dus niet op te sturen voor reparatie. Een software-update zou het probleem moeten oplossen. Apple heeft laten weten dat er gewerkt wordt aan een update die de fouten in de software zou herstellen. Wanneer de update precies beschikbaar is, is nog onduidelijk, maar de verwachting is dat dit richting het einde van volgende week zal zijn.

Tijdelijke oplossing

Is dat te lang wachten en wil je in de tussentijd een oplossing voor je probleem? Dan zou de aanschaf van een hoesje kunnen helpen. Dit zal het probleem niet volledig wegnemen, aldus Bright.nl, maar het zou het in ieder geval iets kunnen verminderen. Voor wie snel weer ongestoord wil kunnen werken, kan dit tijdelijk wat verlichting bieden.