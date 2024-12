USB-C-poort voortaan verplicht, maar bij grotere laptops nog niet

Nieuwe kleinere elektronische apparaten, zoals smartphones, tablets, computermuizen en camera's, moeten vanaf zaterdag verplicht een USB-C-poort hebben voor het opladen. Voor notebooks en grotere laptops heeft de Europese Unie fabrikanten eerder al meer tijd gegeven om over te stappen op USB-C. Voor die apparaten gaat de verplichting pas over twee jaar in, op 28 december 2026.

Ook op vakantie willen ze voorzien zijn van alle technische gemakken. In de bovenstaande video zie je dat zelfs campers tegenwoordig worden uitgerust met de nieuwste technische snufjes.

Aan de door Brussel afgedwongen stap gingen jaren van politieke discussie vooraf. Voorstanders zeiden dat een uniforme laadpoort handiger is voor consumenten en ook beter is voor het milieu. Hierdoor kun je voor meerdere apparaten telkens hetzelfde snoertje gebruiken en is er in de toekomst minder elektronisch afval.

'Onnodige inmenging in markt'

Critici, zoals de Duitse belangenclub voor bedrijven in de computerwereld Bitkom, zagen de USB-C-verplichting als onnodige inmenging in de markt. Ze argumenteerden dat de markt zichzelf al grotendeels had gereguleerd en dat het aantal verschillende soorten laadpoorten in de afgelopen jaren was gedaald van ongeveer dertig naar slechts drie, namelijk USB-C, Apple Lightning en Micro-USB.

Onder de fabrikanten werd vooral Apple geraakt door het besluit, aangezien het bedrijf consequent zijn eigen Lightning-aansluiting gebruikte voor laadpoorten. Sinds de iPhone 15, die in september 2023 werd geïntroduceerd, heeft het Amerikaanse concern inmiddels zijn hele productlijn omgeschakeld naar USB-C.