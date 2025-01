Wekkerprobleem iPhone houdt aan, gebruikers blijven storingen melden

Het probleem met de wekkerfunctie op de iPhone bestaat nog steeds. Dit keer klagen iPhone-gebruikers over het aanhouden van verdwijnende of vertraagde alarmen, maanden nadat Apple had beloofd de problemen op te lossen, meldt Bright.

Al in april vorig jaar werd geklaagd over de wekkerfunctie van de iPhone. Apple beloofde destijds beterschap, maar blijkbaar ondervinden sommige gebruikers nog steeds dezelfde problemen. Zo delen gebruikers foto's van iPhones waarop bijvoorbeeld om 12.42 uur een wekker van 10.30 uur afgaat. Android Authority ontdekte een Reddit-thread waar veel iPhone-gebruikers soortgelijke klachten delen.

Het alarm wordt wel op het scherm weergegeven, maar de iPhone maakt geen geluid en/of trilt niet. "Mijn ochtendalarm was actief, maar het maakte 40 minuten lang geen geluid en mijn telefoon trilde niet", schrijft een Reddit-gebruiker. Een andere gebruiker zag het alarm pas 2 uur later dan gepland afgaan.

Oplossing nog niet gevonden

Sommige gebruikers die last hebben van de klachten gebruiken iOS 17, en hebben dus wellicht de update die de problemen zou moeten oplossen nog niet ontvangen. Anderen gebruiken al iOS 18, waar de problemen verholpen zouden moeten zijn.

Zowel Android Authority als The Verge hebben Apple om commentaar gevraagd, maar hebben nog geen reactie ontvangen.