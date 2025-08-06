ING-app krijgt nieuwe naam na verwarring: zo vind je de app in appstore

De app van ING heeft een opvallende naamsverandering ondergaan. Jarenlang stond de app bekend onder de generieke naam 'Bankieren', maar vanaf nu heet hij simpelweg: ING. De nieuwe naam is onderdeel van de laatste update die klanten sinds dinsdag kunnen installeren.

Volgens de bank moet de nieuwe naam het voor klanten makkelijker maken om de app in de appwinkels te vinden. Daarnaast gebruiken klanten van de bank de app al lang niet meer alleen voor bankzaken, zoals saldo checken en geld overmaken, maar ook voor bijvoorbeeld sparen of beleggen.

Ook kunnen klanten via de app controleren of ze een échte ING-medewerker aan de lijn hebben als ze in naam van de bank worden gebeld.