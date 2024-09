Klant bij ING? Dan ga je vanaf volgend jaar meer betalen

ING verhoogt de tarieven voor alle particuliere betaalpakketten. Volgens de bank is dit nodig om de veiligheid en beschikbaarheid van het betalingsverkeer te waarborgen. Vanaf volgend jaar zullen de kosten van alle betaalpakketten met 25 cent per maand stijgen. Ook de tarieven voor creditcards gaan met hetzelfde bedrag omhoog.

Eerder dit jaar stegen de prijzen bij ING ook al:

Momenteel kost het BasisPakket bij ING 4,35 euro per maand, maar dat wordt 4,60 euro per maand. Deze tariefsverhoging heeft invloed op ongeveer 8 miljoen ING-klanten.

Verandering voorwaarden

ING past ook de voorwaarden aan. Als klanten in het rood komen door afschrijvingen van ING, zoals de kosten voor betaalpakketten, hoeven ze daar geen rente meer over te betalen. In plaats daarvan moeten overschrijdingen direct worden terugbetaald. Lukt dat niet, "dan zoeken we samen naar een oplossing", aldus ING.

