Grote belangstelling voor terugkerende Hyves: al kwart miljoen aanmeldingen

De terugkeer van Hyves blijkt direct een enorme hit. Een dag na de comeback hebben al 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. De belangstelling is zo groot dat er inmiddels een wachtlijst is, laat eigenaar Mediahuis woensdag weten.

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Wie staat te popelen om weer te krabbelen, glitterplaatjes te sturen of een WieWatWaar te plaatsen, moet daardoor mogelijk nog even geduld hebben. Belangstellenden worden de komende dagen gedoseerd toegelaten. Zo wil Mediahuis naar eigen zeggen eventuele technische problemen voorkomen.

Miljoenen Nederlanders hadden Hyves

Hyves maakte dinsdag na 13 jaar zijn comeback. Veel onderdelen die gebruikers van vroeger kennen, zijn terug. Zo kunnen gebruikers een eigen Hyves beginnen en met de bekende respectknop op anderen reageren. Privéberichten sturen is nog niet mogelijk, die functie wordt later toegevoegd.

Het sociale netwerk was begin deze eeuw razend populair in Nederland. Op het hoogtepunt hadden zo'n 10 miljoen mensen een profiel. De populariteit nam later flink af door onder meer de groei van Facebook en andere sociale media.

Geen algoritmes

Eigenaar Mediahuis heeft Hyves opnieuw ontwikkeld en kiest daarbij bewust voor een andere aanpak dan veel grote sociale media. Zo maakt het platform gebruik van Europese technische architectuur en worden er geen verslavende algoritmes gebruikt.

Berichten worden daardoor op volgorde van plaatsing getoond en niet geselecteerd door een algoritme dat bepaalt wat iemand te zien krijgt. Managing director Riske Betten zei dinsdag tegen De Telegraaf dat Hyves geen verslavende algoritmes wil gebruiken.