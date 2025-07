Wordt Facebook het nieuwe Hyves? Helft Nederlanders zou platform missen

Ken je MySpace nog? Of Hyves? Die sociale mediaplatformen waren ooit enorm populair, maar zijn nu totaal geen onderdeel meer van onze levens. Gaat dat ook gebeuren met Facebook? Dinsdag opent het eerste Facebook Museum ter wereld, en wordt er stilgestaan bij het feit dat dit platform ooit gaat verdwijnen. Voor Hart van Nederland reden om aan ons panel te vragen: zouden we Facebook missen?

Waar Facebook jaren geleden nog door iedereen vaak werd gebruikt, is de populariteit nu al afgenomen. Op dit moment geven onze oudere panelleden aan vooral Facebook te gebruiken: 50-plussers gebruiken Facebook het meest. 45 procent heeft het afgelopen jaar nog zelf berichten geplaatst of reacties achtergelaten onder de berichten van anderen. Onder 30-minners was dit afgelopen jaar 25 procent.

Uit een rondgang onder bezoekers van het museum blijkt dat Facebook vooral nog geliefd is bij 45-plussers. Dat zie je in de onderstaande video:

0:52 Facebookmuseum opent haar deuren op Utrecht CS

De meeste Nederlanders gebruiken het sociale medium passief: 33 procent zit weleens op het platform, maar kijkt alleen naar wat anderen doen en reageert zelf niet. 24 procent plaatste afgelopen jaar alleen reacties op berichten van anderen, en 20 procent van de Nederlanders was wel actief en plaatste zelf posts, foto's of video's. 24 procent gebruikte Facebook helemaal niet het afgelopen jaar.

Maar als we het platform passief gebruiken, zullen we het niet missen, toch? Dat klopt enigszins. 46 procent zou het erg vinden als Facebook stopt, 51 procent zou het niet erg vinden.

Facebook-fan Francis zou het echter heel erg vinden, vertelt ze in bovenstaande video. "Ik ben afgekeurd door zenuwpijn, maar met deze groep voel ik me nuttig."