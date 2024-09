20 jaar geleden werd Hyves opgericht en Petra mist het: 'Facebook niet hetzelfde'

Krabbels achterlaten bij je beste vrienden, de dansende banaan-emoji en natuurlijk de glitterplaatjes: Hyves, dat waren nog eens tijden! Inmiddels is de iconische website alweer twintig jaar uit de lucht en zijn daarvoor in de plaats TikTok, Instagram en Facebook gekomen. Maar voor de echte fans is het nog steeds een gemis dat Hyves er niet meer is.

Petra Bakker uit Middelburg (63) herinnert zich haar tijd op Hyves nog als de dag van gisteren. Vanaf het begin van de iconische website was ze actief en ze verlangt soms nog terug naar die tijd. "Het is nog steeds een groot gemis", vertelt ze. "Hyves was écht leuk. Nu zit ik op Facebook, maar dat is gewoon niet hetzelfde."

Gemis

Wat Petra vooral mist, is hoe persoonlijk Hyves voelde. "Bij Hyves had je een bereikbare helpdesk, als er iets was. Dat mis ik echt bij Facebook. Alles op Facebook draait om advertenties. Het is veel commerciëler geworden. Op Hyves kon ik me gewoon focussen op de dingen waar ik plezier in had."

Petra had meer dan negentig groepen op Hyves, met veel leden. "Ik wilde die groepen in stand houden. Het ging vaak om herinneringen, zoals plaatsen in Zeeland. Mensen die daar vandaan kwamen of binding mee hadden, sloten zich dan aan. Een oudere man die ik ken, heeft bijvoorbeeld een enorm archief over Middelburg, en dat wilde ik blijven delen."

Miljoen likes

Ze vindt andere sociale media niet zo overzichtelijk als Hyves. "Het is allemaal rommeliger. Niet alleen omdat Hyves fijn was, maar ook omdat het echt Nederlands bleef. Geen nep-accounts of rare filmpjes die je pagina vervuilen." Hyves gaf haar het gevoel dat ze echt mensen kende, ook al had ze op haar Rolling Stones-fanpagina meer dan een miljoen likes. "Het voelde toch persoonlijk, je kende elkaar."

Petra is wel realistisch. "Ik denk niet dat het ooit nog terugkomt. Hyves stopte omdat de jeugd geen interesse meer had. Diezelfde jeugd zit nu niet eens meer op Facebook. Ze zijn allemaal overgestapt naar Instagram en TikTok. Tegen de tijd dat mijn generatie dat ontdekt, zijn zij daar ook alweer klaar mee."