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Hyves is terug van weggeweest: dit kun je er weer mee

Tech-nieuws

Vandaag, 06:10

Krabbelen, glitterplaatjes sturen en die onvergetelijke dansende banaan: het kan allemaal weer. Hyves heeft dinsdag een comeback gemaakt, 22 jaar nadat het Nederlandse sociale netwerk werd opgericht. Dat meldt De Telegraaf.

Wie vroeger uren bezig was met het versieren van zijn profiel, zal veel herkennen. Gebruikers kunnen opnieuw een eigen Hyve beginnen, een WieWatWaar plaatsen en met de bekende respectknop reageren op anderen. Alleen privéberichten sturen kan nog niet. Die mogelijkheid wordt later toegevoegd.

Geen verslavende algoritmes

Het nieuwe Hyves wil zich onderscheiden van sociale media als Instagram en TikTok. Berichten worden op volgorde van plaatsing getoond en niet geselecteerd door een algoritme dat bepaalt wat een gebruiker te zien krijgt.

Managing director Riske Betten zegt tegen De Telegraaf dat Hyves geen verslavende algoritmes gaat gebruiken. De vriendensite is zowel via een app als website te gebruiken.

Miljoenen Nederlanders op Hyves

Hyves was ooit niet weg te denken uit Nederland. In 2012 hadden bijna tien miljoen Nederlanders een profiel. De populariteit nam daarna flink af, onder meer door de opkomst van Facebook.

Door Redactie Hart van Nederland
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