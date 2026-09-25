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'Hyves blijkt toch ook Amerikaanse software te gebruiken'

'Hyves blijkt toch ook Amerikaanse software te gebruiken'

Tech-nieuws

Vandaag, 11:26

Hyves is sinds deze week terug. Het Nederlandse sociale netwerk werd nieuw leven ingeblazen door mediabedrijf Mediahuis. Het platform zou niet alleen zonder verslavende algoritmes werken, ook zou de data voor de veiligheid op Europese software draaien. Maar uit onderzoek van Follow The Money (FTM) blijkt Hyves toch gegevens te verwerken via Amerikaanse bedrijven.

De hoofdredacteur van De Telegraaf, onderdeel van Mediahuis, liet eerder in de talkshow Pauw & De Wit weten dat Hyves voor de veiligheid en zekerheid op een Europese cloud draait. Daarnaast vertelde Hyves-directeur Riske Betten in de krant dat de gegevens worden opgeslagen bij een Frans hostingbedrijf. Maar volgens FTM gebruikt Hyves niet alleen Europese software.

De terugkeer van Hyves blijkt direct een enorme hit. Een dag na de comeback hebben al 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel:

Hyves is terug van weggeweest

Hyves gebruikt Amerikaanse software

Zo zou voor de welkomstmails, wachtwoordresetmails en loginpagina al Amerikaanse software worden gebruikt. Daarnaast worden de lettertypes van de site ingeladen vanaf servers van Google.

Een woordvoerder van Mediahuis laat aan FTM weten dat het bedrijf inderdaad voor enkele specifieke technische functies diensten van Amerikaanse leveranciers gebruikt. Maar het zou niet gaan om 'belangrijke klantgegevens' zoals krabbels, reacties en afbeeldingen. "We willen de afhankelijkheid van Amerikaanse tech nog verder afbouwen, maar dat is best lastig."

Door Redactie Hart van Nederland

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