Nieuwe functie Google Maps scant automatisch je screenshots: zo zet je het uit

Google Maps krijgt een nieuwe functie die automatisch screenshots op je iPhone scant, meldt techsite iPhoned. De beelden worden vervolgens geanalyseerd door Google Gemini, een kunstmatige intelligentie die locaties herkent en automatisch toevoegt aan je opgeslagen plekken in Maps.

De Consumentenbond diende eerder een klacht in tegen Google vanwege het ontfutselen van locatiegegevens. Meer daarover zie je in de video bovenaan.

Het idee is dat je geen adressen meer handmatig hoeft op te slaan: een screenshot maken is voldoende. Handig, maar het leidt ook tot zorgen over privacy. Google krijgt daarmee namelijk toegang tot al je foto's.

Zo zet je het uit op je iPhone

Wil je niet dat Google meekijkt in je fotobibliotheek, dan kun je de functie uitschakelen. Ga op je iPhone naar 'Instellingen', kies 'Apps', dan 'Google Maps', en stel bij 'Foto's' in op 'Geen'. Met de optie 'Beperkte toegang' bepaal je zelf welke beelden je wel of niet deelt. Omdat de update op het moment van schrijven nog niet is uitgerold, kan het zijn dat de toegangsoptie voor foto's nog niet zichtbaar is.

De functie wordt eerst uitgerold op iPhones die Engelstalig zijn ingesteld. Wanneer de update naar Nederlandstalige iPhones komt, is nog onbekend. Volgens iPhoned volgt dat waarschijnlijk snel.