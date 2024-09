Google weet veel meer van je dan je denkt: zo roep je het een halt toe

We vertrouwen dagelijks op Google voor alles: van het plannen van een route in Maps tot het bekijken van video's op YouTube. Maar iedere keer als we een van die diensten gebruiken, verzamelt de techgigant informatie over onder meer onze locatie, bekeken video's en zoekgeschiedenis. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat Google ook veel meer informatie over je verzamelt dan veel mensen denken.

De bond liet 200 leden van haar panel hun dossier met verzamelde gegevens opvragen bij Google. Bijna vier op de tien leden (37 procent) gaf aan duidelijk verrast te zijn door de hoeveelheid informatie die ze kregen in te zien. Bij gebruikers van Google Photos, Gmail of Drive waren de dossiers zelfs enkele tientallen gigabytes groot. Ook werden de dossiers aangeleverd in losse zip-bestanden, wat het archief onoverzichtelijk maakt.

Verzamelde gegevens gaan jaren terug

Zo onthoudt Google tot jaren terug op welke locaties je bent geweest, welke websites je hebt bezocht en welke video's je hebt bekeken. Bij één panellid gingen de verzamelde gegevens zelfs terug tot 2011. Het bedrijf geeft in zijn privacyverklaring aan gegevens van gebruikers in principe te bewaren tot deze door de gebruiker worden verwijderd of totdat de gebruiker opdracht geeft om de gegevens te verwijderen.

Maar het op deze manier oneindig bewaren van gegevens is in strijd met de privacywet. Die wet stelt dat het verzamelen van persoonsgegevens niet langer mag dan noodzakelijk.

Zo vraag je jouw dossier op bij Google

Heb je een Google-account en ben je benieuwd welke gegevens het bedrijf de afgelopen jaren allemaal van je heeft verzameld? Dan kun je via Google Takeout je dossier opvragen. Binnen enkele dagen ontvang je een e-mail met een downloadlink naar een of meerdere zip-bestanden met daarin alles dat het bedrijf van je weet.

Ga naar takeout.google.com en zorg ervoor dat je bent ingelogd op je account. Zet een vinkje achter alle Google-diensten waarvan je de verzamelde gegevens wilt opvragen. Klik helemaal onderaan de pagina op de knop 'Volgende'. Kies voor de optie 'Downloadlink sturen via mail' en kies voor de optie 'zipbestanden van maximaal 2GB' Klik op 'Export maken'

Zo voorkom je dat Google je gegevens verzamelt

Het is natuurlijk interessant om te zien wat Google allemaal van je weet, maar waarschijnlijk vindt je het nog belangrijker om te voorkomen dat de techgigant nog meer gegevens van je verzamelt. Door enkele instellingen in je Google-account aan te passen, kun je beperken welke informatie Google over jou opslaat.

1. Schakel Web- en app-activiteit uit

Ga naar je Google-account, klik in het linkermenu op 'Gegevens en privacy' en schakel 'Web- en app-activiteit' uit. Hiermee voorkom je dat Google je zoekopdrachten en activiteiten op websites en apps bijhoudt.

2. Beheer je locatiegeschiedenis

In dezelfde 'Gegevens en privacy' sectie kun je 'Tijdlijn' uitschakelen. Dit voorkomt dat Google je locatiegegevens verzamelt en opslaat.

3. Schakel YouTube-geschiedenis uit

Op dezelfde pagina kun je ook de 'YouTube-geschiedenis' uitzetten. Dit voorkomt dat Google je zoek- en kijkgedrag op YouTube opslaat.

4. Pas je advertentie-instellingen aan

Scroll naar beneden naar de advertentie-instellingen van je Google-account en schakel gepersonaliseerde advertenties uit. Dit voorkomt dat Google je online activiteiten gebruikt om gerichte advertenties te tonen.

5. Download en verwijder je gegevens

Onder het kopje 'Je gegevens downloaden of verwijderen' kun via de knop 'Je gegevens downloaden' rechtstreeks naar Google Takeout om je dossier op te vragen. Je kunt in deze sectie ook kiezen voor 'Een Google-service verwijderen' om een Google-dienst die je niet meer gebruikt en de daarbij behorende gegevens te verwijderen van je account.