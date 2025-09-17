ChatGPT krijgt strengere versie voor minderjarigen

Er komt een speciale versie van ChatGPT voor jongeren. Dat meldt OpenAI. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat minderjarigen extra bescherming nodig hebben bij het gebruik van kunstmatige intelligentie.

De jongerenversie krijgt meerdere beperkingen: de chatbot gaat niet in op onderwerpen als flirten of zelfbeschadiging, ook niet in creatieve opdrachten zoals een fictief verhaal. Als een jongere suïcidale gedachten deelt, kan de dienst ouders of hulpdiensten inschakelen.

Steeds meer Nederlanders diëten met ChatGPT. Hoe gevaarlijk dat is, zie je in deze video:

2:09 Steeds meer Nederlanders diëten met ChatGPT: hoe gevaarlijk is dat?

Om onderscheid te maken tussen jongeren en volwassenen werkt OpenAI aan een systeem dat de leeftijd van gebruikers inschat. Bij twijfel wordt automatisch de strengere jongerenvariant geactiveerd. In sommige landen kan ook om een identiteitsbewijs worden gevraagd. Het is niet duidelijk om welke landen het gaat.

OpenAI vindt dat gesprekken met ChatGPT privé moeten blijven, maar zegt dat veiligheid bij jongeren zwaarder weegt dan privacy of vrijheid.