Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
ChatGPT krijgt strengere versie voor minderjarigen

ChatGPT krijgt strengere versie voor minderjarigen

Tech-nieuws

Vandaag, 14:47

Link gekopieerd

Er komt een speciale versie van ChatGPT voor jongeren. Dat meldt OpenAI. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat minderjarigen extra bescherming nodig hebben bij het gebruik van kunstmatige intelligentie.

De jongerenversie krijgt meerdere beperkingen: de chatbot gaat niet in op onderwerpen als flirten of zelfbeschadiging, ook niet in creatieve opdrachten zoals een fictief verhaal. Als een jongere suïcidale gedachten deelt, kan de dienst ouders of hulpdiensten inschakelen.

Steeds meer Nederlanders diëten met ChatGPT. Hoe gevaarlijk dat is, zie je in deze video:

Steeds meer Nederlanders diëten met ChatGPT: hoe gevaarlijk is dat?
2:09

Steeds meer Nederlanders diëten met ChatGPT: hoe gevaarlijk is dat?

Om onderscheid te maken tussen jongeren en volwassenen werkt OpenAI aan een systeem dat de leeftijd van gebruikers inschat. Bij twijfel wordt automatisch de strengere jongerenvariant geactiveerd. In sommige landen kan ook om een identiteitsbewijs worden gevraagd. Het is niet duidelijk om welke landen het gaat.

OpenAI vindt dat gesprekken met ChatGPT privé moeten blijven, maar zegt dat veiligheid bij jongeren zwaarder weegt dan privacy of vrijheid.

Lees ook

Ophef om WeTransfer: gebruiken ze straks jouw bestanden voor AI?
Ophef om WeTransfer: gebruiken ze straks jouw bestanden voor AI?
ChatGPT als therapeut? 'Ik kan mijn hart luchten'
ChatGPT als therapeut? 'Ik kan mijn hart luchten'
Stemadvies van ChatGPT? Een kwart van de Nederlanders staat ervoor open
Stemadvies van ChatGPT? Een kwart van de Nederlanders staat ervoor open

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.