Bijenkorf-klanten getroffen door datalek na cyberaanval

Hackers hebben tijdens de cyberaanval op het logistieke bedrijf CEVA Logistics ook toegang gekregen tot de persoonsgegevens van Bijenkorf-klanten. Dat bevestigt de warenhuisketen donderdag. Het gaat onder meer om namen, adressen en telefoonnummers van mensen die onlinebestellingen hebben gedaan bij de Bijenkorf.

Begin augustus werd bekend dat CEVA slachtoffer was van een cyberaanval op zijn systemen. Het logistieke bedrijf verzorgt de afhandeling van bestellingen van de Bijenkorf. De Bijenkorf zei eerder nog niet te weten of klantgegevens van de warenhuisketen waren gelekt.

Hart van Nederland legt in de bovenstaande video uit wat een datalek is en wat je er zelf tegen kunt doen.

"Op basis van de bevindingen van CEVA kunnen wij nu bevestigen dat het systeem waarin de persoonsgegevens van onze klanten zijn opgeslagen, is ingezien door onbevoegden", meldt de Bijenkorf. "Dat betekent dat klanten ervan uit moeten gaan dat hun persoonsgegevens bij het incident betrokken zijn."

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Bijenkorf waarschuwt voor phishing

De Bijenkorf meldt niet van hoeveel klanten de informatie bij het incident betrokken is. Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummers, en wachtwoorden zijn niet betrokken. Ook webwinkel bol en Ajax werden de dupe van het datalek bij de logistieke partner.

De warenhuisketen waarschuwt klanten dat er een verhoogd risico is op phishing via e-mails of telefoontjes. "Wij adviseren klanten daarom extra alert te zijn op verdachte berichten die van de Bijenkorf lijken te komen en bij twijfel rechtstreeks contact met ons op te nemen."

Vertragingen bij bezorging van bestellingen

Bij de Bijenkorf leidde het incident al tot verstoringen bij het bezorgen van producten. De warenhuisketen kampte met vertragingen in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen. Op een gegeven moment liepen de levertijden in de webshop op tot bijna een maand. Inmiddels is de webshop weer volledig beschikbaar.