Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Beveiligingslek bij RIVM: onbekenden plaatsen berichten op website

Beveiligingslek bij RIVM: onbekenden plaatsen berichten op website

Tech-nieuws

Vandaag, 13:05

Link gekopieerd

Het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) heeft dinsdag rond 11.15 uur zijn website offline gehaald vanwege een hack van buitenaf. Er werden verschillende artikelen geplaatst die niet van het RIVM afkomstig waren. "We hebben uit voorzorg de site dichtgezet, nu werken we eraan om de lekken te dichten", aldus een woordvoerder.

Met "lekken" doelt de woordvoerder op "kwetsbaarheid in een webformulier". Via die kwetsbaarheid hebben hackers "op een paar plekken op de website informatie gezet die overduidelijk niet van ons was. Ik heb een Engelse tekst over diabetes gezien en een grappig YouTubefilmpje over een hond. Het was nogal willekeurig, volgens mij."

Het RIVM staat volgens de woordvoerder niet in contact met de hackers. "Het gaat niet om ransomware of een andere gerichte aanval. Dit soort dingen komen wel vaker voor."

Door ANP

Lees ook

Goedkope Chinese camera's gekraakt: meekijken in huis kinderlijk eenvoudig
Goedkope Chinese camera's gekraakt: meekijken in huis kinderlijk eenvoudig
Illegale casino's hacken steeds vaker websites en nemen ze over
Illegale casino's hacken steeds vaker websites en nemen ze over
Nederland maakt zich klaar voor oorlog met hackers én verbouwde infrastructuur
Nederland maakt zich klaar voor oorlog met hackers én verbouwde infrastructuur

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.