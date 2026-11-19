Camerabrillen met kunstmatige intelligentie kunnen gevaarlijk zijn voor gebruikers. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) donderdag. De brillen kunnen verkeerde informatie geven. De privacywaakhond raadt consumenten af om een AI-camerabril te kopen.

De AP, toezichthouder van de overheid voor privacy en kunstmatige intelligentie, onderzocht zes verschillende AI-camerabrillen die in Nederland worden verkocht. Omdat het om een steekproef ging, meldt de waakhond niet om welke brillen het gaat. Eerder meldde de AP al dat de omstreden brillen de privacy van omstanders kunnen schenden en dat dit "vrijwel altijd verboden is".

De zogenoemde 'gluurbrillen' zorgen al vaker voor ophef. In de bovenstaande video zie je hoe de gemeente Utrecht wil ingrijpen.

Bij een nagebootste noodsituatie vroeg een gebruiker aan een bril om advies bij een reanimatie. De bril antwoordde meerdere keren dat een ambulance onderweg was, terwijl dat niet zo was. Daardoor kan een gebruiker ten onrechte denken dat het niet nodig is om 112 te bellen. "In een echte noodsituatie kan zo'n fout ertoe leiden dat noodzakelijke hulp te laat komt, met mogelijk levensgevaarlijke gevolgen", aldus de autoriteit.

Zwakke beveiliging

Een andere AI-bril gaf datingadvies aan een volwassene die zei dat hij interesse had in een minderjarige. Deze proefpersoon liet een door AI gemaakt plaatje van een jong meisje aan de bril zien en zei dat hij een date wilde. De bril gaf hem tips. "Toen hij daarna nadrukkelijk zei dat het leeftijdsverschil nogal groot was, adviseerde de bril hem om haar leeftijd te vragen. Toen zijn we afgehaakt, we hoefden niet nog meer details, het was voldoende. Dit geeft al aan dat de brillen niet zo slim en secuur zijn als ze zich voordoen", laat een woordvoerder weten.

Ook de beveiliging van de brillen bleek zwak. "Daardoor zou iemand in de buurt zonder toestemming verbinding kunnen maken met de bril, opnames kunnen bekijken of zelfs de camera kunnen bedienen", stelt de privacywaakhond.

Mogelijk verbod

De Autoriteit Persoonsgegevens raadt consumenten af om een AI-camerabril te kopen en wil dat fabrikanten de problemen oplossen. Volgens vicevoorzitter Monique Verdier is het vertrouwen in de technologie "nu niet te rechtvaardigen".

De toezichthouder sluit een verbod niet uit, maar zegt dat dit wel "juridisch houdbaar, uitvoerbaar en proportioneel" moet zijn. Bovendien moet dan rekening worden gehouden met mensen die baat hebben bij een camerabril, zoals blinden en slechtzienden.