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'Utrecht wil af van 'gluurbrillen' uit angst voor stiekeme opnames'

Beleid

Vandaag, 09:01

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Stiekem vrouwen of kinderen filmen in zwembaden en kleedkamers: de opkomst van camerabrillen zorgt voor groeiende zorgen over privacy. De gemeente Utrecht onderzoekt daarom of het gebruik van deze brillen in gemeentelijke gebouwen verboden kan worden. Daarmee zou Utrecht de eerste gemeente in Nederland zijn die zo'n maatregel neemt, schrijft het AD.

Met de zogenoemde gluurbrillen kunnen mensen ongemerkt beelden maken van anderen. Volgens critici brengt dat grote risico's met zich mee, vooral op plekken waar mensen zich omkleden of zwemmen.

'Dit moeten we écht niet willen'

"Heel raar dat je zomaar gefilmd kunt worden met zo'n camerabril", zegt PRO-raadslid Leon Boelens. "Dit kan ook ongemerkt gebeuren als kinderen aan het zwemmen zijn. Dit moeten we écht niet willen."

Naar aanleiding van vragen van Boelens gaat het Utrechtse gemeentebestuur onderzoeken of camerabrillen in gemeentelijke gebouwen verboden kunnen worden.

Steeds meer organisaties verbieden het gebruik van camerabrillen al via hun huisregels. Volgens burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, die al langer pleit voor een verbod, is Utrecht voor zover bekend de eerste gemeente die een dergelijke maatregel onderzoekt.

Door Redactie Hart van Nederland

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