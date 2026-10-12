Omstreden 'gluurbril' geeft blinde Ellen haar zelfstandigheid terug

Voor de blinde Ellen is de slimme AI-bril van Meta een enorme uitkomst. Dankzij de bril kan ze veel dagelijkse dingen weer zelfstandig doen, zonder anderen om hulp te hoeven vragen. Hoewel de technologie onder vuur ligt vanwege privacyzorgen, ziet Ellen vooral de voordelen.

Ellen is al ruim acht jaar blind en gebruikt sinds augustus een Ray-Ban Meta-bril. Met behulp van kunstmatige intelligentie beschrijft de bril wat er om haar heen gebeurt. Zo kan Ellen vragen waar de lift is, controleren of haar kleding bij elkaar past en ontdekken of er nog een stoel vrij is. "Het is net of ik een stukje van mijn zicht terug heb"

Ook Koninklijke Visio is enthousiast en ziet de technologie als een belangrijke doorbraak die blinden en slechtzienden meer zelfstandigheid kan bieden.

Zorgen over privacy

Toch klinkt er ook kritiek. Met de ingebouwde camera kunnen mensen ongemerkt worden gefilmd. De Consumentenbond eist dat Meta de bril aanpast. Het bedrijf kreeg daarvoor twee weken de tijd. Als Meta niet aan de eisen voldoet, dreigt de bond naar de rechter te stappen.

Ellen begrijpt de zorgen, maar hoopt dat de kritiek de voordelen niet overschaduwt. Voor haar en andere blinden en slechtzienden kan de bril juist een wereld van verschil maken.