Vergeet de voorspellende koe en octopus, AI Lexie voorspelt Nederland - Oostenrijk

Wil het nog niet zo lukken met je EK-pool en kan je wel wat hulp gebruiken om nog een kans te maken om te winnen? Vergeet de voorspellende octopussen, panda's, dolfijnen, varkens en capibara's. AI-hologram Lexie voorspelt nu uitslagen van EK-wedstrijden. En dat doet ze niet onverdienstelijk. Van de acht wedstrijden zat ze zeven keer goed, speciaal voor Hart van Nederland voorspelt ze ook de winnaar tussen Nederland - Oostenrijk.

Lexie is een oranje/blauwe avatar, met dezelfde zweetband als Memphis Depay, die door gebruik te maken van online statistieken een voorspelling kan doen van voetbalwedstrijden. "Met Lexie willen we inspringen op het EK Voetbal. Maar ze is eigenlijk gemaakt voor scholen. We zijn al op 26 scholen actief. Maar de laatste tijd is ze dus vooral bezig als meestervoorspeller", vertelt Simon Hanemaaijer van Media Hologram, het bedrijf achter Lexie.

De voorspellingen van Lexie vinden gretig aftrek op sociale media. De filmpjes van de AI worden ook op TikTok geplaatst. "We begonnen met tien volgers, nu hebben er al ruim 2000."

Goed nieuws voor Oranje

Lexie heeft goed nieuws voor Oranjefans, zij voorspelt dat Nederland met 2-1 gaat winnen van Oostenrijk. Afhankelijk van de wedstrijd tussen Frankrijk en Polen maken we een kans op eerste in de poule te worden wat een dag langer rust betekent voor de mannen van Ronald Koeman.

De hologram durft zelfs een voorspelling te doen over hoe ver Nederland gaat komen op het toernooi: "Ik voorspel dat Nederland de halve finale zal bereiken op het Europees kampioenschap voetbal." Wel volgt een paar seconden later een disclaimer: "Maar zoals bij elke sport is niets zeker tot het laatste fluitsignaal", besluit Lexie.