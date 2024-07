Oranje kan zich maandag al plaatsen voor de achtste finales, en dit is waarom

Misschien loopt de spanning bij jou al op voor de EK-wedstrijd van dinsdag als het Nederlands elftal speelt tegen Oostenrijk. Maar misschien kun je hierdoor al rustig ademhalen: Oranje kan zich maandag al plaatsen voor de volgende ronde van het EK, en dus zeker zijn van een plekje in de achtste finale.

Dat gebeurt als Albanië niet van Spanje wint maandagavond. In dat geval is Oranje al voor het laatste groepsduel van dinsdag met Oostenrijk in Berlijn zeker van een plek in de knock-outfase van de Europese eindronde.

Beste nummers 3

Naast de nummers 1 en 2 plaatsen ook de beste vier nummers 3 zich voor de achtste finales. Oranje heeft in de eerste twee poulewedstrijden 4 punten verzameld. Hongarije, de nummer 3 van groep A, is met 3 punten geëindigd. In groep B kunnen Italië, Kroatië en Albanië nog als derde eindigen. Als Albanië niet van Spanje wint, dan eindigt de nummer 3 van groep B ook met minder dan 4 punten.

Nederland kan poule D nog als groepswinnaar, nummer 2 en nummer 3 afsluiten. Oranje wint de groep als het dinsdagavond tegen Oostenrijk een beter resultaat boekt dan Frankrijk tegen de al uitgeschakelde Polen. Oranje eindigt minimaal als tweede als het gelijkspeelt tegen Oostenrijk.

Tegenstander

De winnaar van de groep met het Nederlands elftal speelt op 2 juli een achtste finale in Leipzig. De nummer 2 van groep F, op dit moment Turkije, is daar de tegenstander. De nummer 2 van de poule van Oranje speelt op 1 juli een achtste finale in Düsseldorf tegen de nummer 2 van groep E, op dit moment België.

Nederland kan zich ook nog als een van de beste nummers 3 voor de achtste finales kwalificeren. Oranje strijdt dan met de winnaar van groep B, C of E voor een plek in de kwartfinale. Spanje, Engeland en Roemenië staan nu bovenaan in die poules. Die achtste finale wordt gespeeld in Gelsenkirchen, Keulen of München.

Aftrap

Als we maandag dus al geplaatst zijn, zal de wedstrijd tegen Oostenrijk een stukje minder beladen zijn. Het Oranjelegioen heeft zich inmiddels verplaatst naar Berlijn, waar dinsdag om 18.00 uur de aftrap is.

De volgende ronde kan weer bijna ingevuld worden in de EK-pools. Benieuwd hoe je die zo gunstig mogelijk invult? Check dan onderstaande uitlegvideo: