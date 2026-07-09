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Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na WK-duel Marokko

WK

Vandaag, 17:25

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Den Haag houdt rekening met mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Bij eerdere wedstrijden liep het op meerdere plekken in Nederland uit de hand door relschoppers die de feestvreugde verstoorden. Ook in de Hofstad ontstonden problemen, waardoor de stad zich opnieuw voorbereidt op de afloop van de wedstrijd.

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Na de wedstrijd tussen Nederland en Marokko was volgens burgemeester Jan van Zanen sprake van ernstige wanordelijkheden en geweld tegen de politie. Daarbij werden zeventien mensen aangehouden. Ook na de wedstrijd van Marokko tegen Canada trad de politie op in Den Haag. Ook in andere steden waren ongeregeldheden.

Niet alleen de politiek maakt zich zorgen, ook de inwoners van de buurten waar het vaker fout gaat hopen dat het rustig blijft:

Den Haag maakt zich op voor ongeregeldheden na WK-wedstrijd Marokko: 'Voetbal is oorlog'
0:35

Den Haag maakt zich op voor ongeregeldheden na WK-wedstrijd Marokko: 'Voetbal is oorlog'

Oproep aan supporters

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) neemt afstand van de ongeregeldheden. Volgens de organisatie misbruikt een kleine groep relschoppers de feestvreugde voor geweld, vernielingen en ordeverstoringen. SMN benadrukt dat dit losstaat van de manier waarop honderdduizenden supporters de prestaties van het Marokkaanse elftal vieren en roept supporters op successen met respect voor elkaar, de buurt en hulpdiensten te vieren.

Daarnaast vraagt het SMN politici en bestuurders om de daden van een kleine groep niet toe te schrijven aan de hele Marokkaanse gemeenschap. Ook pleit de organisatie ervoor dat de politie zich met gerichte maatregelen richt op de relschoppers, in plaats van complete groepen supporters aan te spreken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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