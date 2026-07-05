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Meeste relschoppers na WK-feest in Den Haag weer vrij, vier nog vast

Crime

Vandaag, 13:53

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Van de 29 mensen die zaterdagavond zijn aangehouden na de ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk, zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt een woordvoerster van de politie zondag. Over de vier overige verdachten is zondagochtend nog niet bekend of zij nog vastzitten.

Na de WK-zege van Marokko op Canada werd rond de Vaillantlaan en de Hoefkade uitbundig feestgevierd. Rond 22.20 uur sloeg de sfeer om. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De Mobiele Eenheid moest ingrijpen om de rust terug te brengen.

Ook onrust in andere steden

Niet alleen in Den Haag verliepen de festiviteiten onrustig. In Rotterdam en Dordrecht werden in totaal tien mensen aangehouden. In Rotterdam werd de politie onder meer bekogeld met eieren en blokkeerde een groep een calamiteitenroute, waarna de ME werd ingezet.

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Ook in de Utrechtse wijken Lombok, Kanaleneiland en Overvecht moest de ME optreden. Daar werd brand gesticht, zwaar vuurwerk naar agenten gegooid en ontstonden verkeersopstoppingen. Volgens de politie zijn daar nog geen verdachten aangehouden en loopt het onderzoek.

Tilburg: vier verdachten van poging tot doodslag

In Tilburg hield de politie vier mensen aan die ervan worden verdacht zwaar vuurwerk naar agenten te hebben gegooid. Zij worden verdacht van poging tot doodslag. Volgens de politie verliepen de feestelijkheden in het centrum verder grotendeels rustig.

Op andere plekken in het land bleef het juist bij feest. In Vlissingen beëindigden feestvierders de festiviteiten nadat de politie daarom vroeg. Ook in Amersfoort bleef het rustig en hoefde de politie niet in te grijpen.

Door ANP

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