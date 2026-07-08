OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Steden nemen maatregelen rond WK-wedstrijd Marokko: 'Ook ruimte voor feest'

WK

Vandaag, 20:34

Link gekopieerd

Steden in Nederland maken zich op voor de wedstrijd Frankrijk-Marokko op het WK. De kwartfinale vindt aankomende donderdag plaats om 22.00 uur. De verwachting is dat er, net zoals bij de vorige wedstrijd tegen Canada, na afloop veel mensen op de been zullen zijn. In steden waar eerder ongeregeldheden plaatsvonden, worden nu maatregelen genomen zodat er ook feest gevierd kan worden.

Zo zijn in Amsterdam politie, straatcoaches en buurtvaders aanwezig om toe te zien op een feestelijk verloop. De gemeente Utrecht zegt dat inwoners sportieve successen samen moeten kunnen vieren. "Daarom evalueren we de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag en passen we onze werkwijze daarop aan."

Rotterdam

In Rotterdam zijn speciale verkeersmaatregelen genomen en worden calamiteitenroutes vrijgehouden. Donderdag vanaf 23.00 uur gaan een aantal straten en parkeergarages dicht. Het gaat onder meer om de Coolsingel, de Witte de Withstraat en een deel van de Meent en de Nieuwe Binnenweg. Deze wegen blijven afgesloten tot een uur na de wedstrijd.

Feest vieren op straat mag, maar na een uur na de wedstrijd moet dat wel beëindigd worden. De boodschap van de gemeente is dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. "Ergens moet de rust in de stad terugkeren. Er zijn ook mensen die de volgende dag moeten werken."

Lees ook:

Politie grijpt op meerdere plekken in na WK-feest Marokko
Politie grijpt op meerdere plekken in na WK-feest Marokko

Den Haag

Den Haag wilde dinsdagmiddag niet zeggen welke maatregelen worden genomen. De burgemeester van Den Haag Jan van Zanen zegt in een brief aan de gemeenteraad dat er sprake was van 'ernstige wanordelijkheden en geweld tegen de politie' tijdens de achtste finale. Daarom wordt er ook een spoeddebat donderdag gehouden over het politieoptreden.

Volgens burgerrechtenorganisatie Controle Alt Delete gebruikte de politie "buitenproportioneel geweld" bij de ongeregeldheden. Zo zouden ook mensen die wel luisterden naar aanwijzingen klappen van de wapenstok hebben gekregen.

Door ANP

Lees ook

Meeste relschoppers na WK-feest in Den Haag weer vrij, vier nog vast
Meeste relschoppers na WK-feest in Den Haag weer vrij, vier nog vast

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.