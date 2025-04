Cheerleaders naar WK in VS, maar wachten in Nederland nog altijd op erkenning

Glitters, pompoms en keiharde discipline: de Nederlandse cheerleaders staan klaar om eind april ons land te vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap cheerleading in het Amerikaanse Orlando. Tijdens een showcase in sportcentrum Valkenhuizen krijgen toeschouwers alvast een voorproefje van de spectaculaire WK-routines die de teams gaan opvoeren.

Het WK is voor veel deelnemers een droom die uitkomt. Zo ook voor de cheerleader Anouk Diender uit Ede. Voor haar wordt het de vierde keer dat ze naar Amerika afreist met Team Cheerleading Nederland. Samen met haar teamgenoten heeft ze maandenlang keihard getraind, vaak naast werk of studie. "Alles moet tegelijk en precies kloppen. Eén hand te hoog en het valt op," legt ze uit.

Erkenning voor de sport

Toch gaat het dit jaar om meer dan alleen sportieve prestaties. De cheerleaders hopen dat hun sport eind dit jaar eindelijk officieel erkend wordt in Nederland. Dit is al jaren een probleem waar de sporters tegen aan lopen. Danique van der Straten van de Nederlandse cheersbond legt uit: "We voldoen nu aan bijna alle eisen van NOC*NSF. Met erkenning kunnen we subsidie aanvragen en krijgen sporters de ondersteuning die ze verdienen."

Voorzitter Rob Tonnaer, van Stichting Team Cheerleading Nederland die zelf jarenlang meedeed aan het WK, vindt het team sterker dan ooit. “We zijn klaar voor Amerika én klaar om te laten zien dat cheerleading meer is dan zwaaien met pompoms. Dit is topsport.” Of Nederland straks ook met een medaille thuiskomt, weten we eind april. Maar voor deze atleten is meedoen al een overwinning op zich.