Kabinet schrapt bezuinigingen op sport, verhoogt btw voor sportscholen

Het kabinet heeft besloten om in 2025 niet te bezuinigen op sport, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de onlangs gepresenteerde begroting van Prinsjesdag. Dit nieuws volgt na eerdere zorgen van sportkoepels, die waarschuwden voor mogelijke bezuinigingen van 45 miljoen euro.

Het ministerie heeft echter bevestigd dat dit bedrag niet klopt en dat er nog altijd aan de sportbegroting werd gewerkt.

Voor 2024 blijft het sportbudget gelijk met een totaal van 429,3 miljoen euro, zoals eerder in de meerjarenplanning was vastgelegd. Wat betreft de jaren na 2025 is nog geen definitief besluit genomen. Wel kunnen sportverenigingen opnieuw gebruikmaken van subsidies om hun accommodaties te verduurzamen.

Voor dit doel is er in 2025 ruim 74 miljoen euro beschikbaar. Het ministerie geeft aan dat er veel interesse is vanuit sportverenigingen om van deze regeling gebruik te maken.

Btw-verhoging

Ondanks de positieve berichten over het sportbudget, komt er wel een verhoging van de btw voor commerciële sportaanbieders, zoals sportscholen en sportwedstrijden. De btw zal stijgen van 9 naar 21 procent. Sportclubs en organisaties zonder winstoogmerk behouden echter de btw-vrijstelling.

