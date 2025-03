Jochem flikt het en verbreekt 32 jaar oud schaatsrecord

Jochem Kerssies heeft het geflikt! Hij is de nieuwe houder van het wereldrecord 24 uur schaatsen. De 25-jarige Groninger verbrak op de ijsbaan van Kardinge het oude wereldrecord van 655,6 kilometer.

Hoeveel afstand hij precies heeft afgelegd is nog niet bekend, maar volgens Omrop Fryslan is het ongeveer 688 kilometer. Tegen de Friese omroep zegt Jochem, die het record al evenaarde met nog 54 minuten op de klok, dat hij het nog niet helemaal beseft. "Ik wist dat het mogelijk was, maar dat ik het zou halen en nog veel tijd over zou hebben, dat had niet verwacht."

Het startschot kwam vrijdagavond om 19.00 uur van niemand minder dan Jan Roelof Kruithof, inmiddels 88 jaar oud. Hij zette in 1993 het wereldrecord neer en vindt het "machtig mooi" dat iemand het weer eens probeerde. Al gaf hij met een knipoog toe dat hij stiekem ook hoopte dat het record blijft staan.

"Ik ben op zoek gegaan naar bizarre records", zei Jochem tegen Hart van Nederland voordat hij aan de recordpoging begon. Jochem schaatst al zijn hele leven en reed eerder marathons en 10 kilometer-wedstrijden. Maar 24 uur achter elkaar, was nieuw. Er schaatsten twee mensen met hem mee, zodat Jochem zoveel mogelijk uit de wind schaatste.

Goede doelen

De recordpoging is niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een actie voor het goede doel. Rondom de baan zijn allerlei activiteiten georganiseerd, met als doel geld op te halen voor Spieren voor Spieren en het Jeugdfonds Cultuur en Sport Groningen. Iedereen is welkom om te komen kijken of mee te doen.