Wie wordt de laatste tegenstander in de poulefase voor Oranje?

We weten binnenkort wie de laatste tegenstander van Oranje wordt op het WK. Polen en Zweden vechten dinsdag uit wie op 20 juni tegenover Oranje staat in de groepsfase van het toernooi.

Polen plaatste zich voor de finale van de play-offs na een 2-1 overwinning op Albanië. In Warschau kwam de ploeg eerst op achterstand door een treffer van Arber Hoxha, maar Robert Lewandowski en Piotr Zielinski draaiden de wedstrijd om.

Zweden was duidelijk sterker dan Oekraïne en won met 3-1. De wedstrijd werd vanwege de oorlog niet in Oekraïne gespeeld, maar in het Spaanse Valencia. Viktor Gyökeres was de grote man met drie doelpunten, terwijl Matviy Ponomarenko vlak voor tijd nog iets terugdeed.

Hoewel het WK nog ver weg is zijn de voorbereidingen in de bekende Oranjestraat in Den Haag nu al in volle gang:

2:12 Haagse Oranjestraat al bijna klaar voor aankomend WK

Verrassende route

Voor Polen is een plek in deze play-offs geen verrassing. De ploeg eindigde eerder nog achter Nederland in de kwalificatiegroep en moest daardoor via deze omweg proberen het WK te halen. Op eerdere toernooien trof Oranje de Polen ook al.

Voor Zweden ligt dat anders. De Scandinaviërs kenden een zwakke kwalificatiereeks en pakten slechts twee punten. Via de Nations League