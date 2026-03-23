Nieuw Oranjeshirt valt in de smaak, prijs zorgt voor grote woede

De KNVB heeft zondagavond de nieuwe WK-shirts van het Nederlands elftal gepresenteerd. Fans reageren overwegend positief op het design, maar uiten tegelijkertijd stevige kritiek op de prijs.

Voor het officiële wedstrijdshirt, zoals de spelers dat dragen, moeten supporters 160 euro betalen. De zogenoemde replica’s kosten 110 euro. Vooral die prijs roept op sociale media vragen op bij fans: "No fucking way dat ik 160 betaal voor een shirt dat voor €3 gemaakt word..."

100.000 shirts verkocht

De discussie over de prijs kwam maandagavond ook aan bod in het SBS6-programma Nieuws van de Dag, zoals te zien in de video boven dit artikel. Sportmarketeer Chris Woerts erkent dat het bedrag hoog is. "Het is duur, maar het zijn wel de prijzen van deze tijd. Het officiële wedstrijdshirt kost 160 euro, het fanshirt 110 euro. Dat ligt in lijn met wat Ajax en Feyenoord vragen."

Ondanks de kritiek verwacht Woerts dat de shirts goed zullen verkopen. "Er worden dit jaar zo’n 100.000 shirts verkocht."