Oranje wint moeizaam van Noorwegen in rommelig oefenduel

Het Nederlands elftal is de reeks oefenwedstrijden richting het WK begonnen met een nipte 2-1 overwinning op Noorwegen. In de Johan Cruijff ArenA maakte Oranje geen sterke indruk, maar trok het uiteindelijk wel aan het langste eind.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman kwam zelfs op achterstand. Andreas Schjelderup kreeg te veel ruimte en krulde de bal fraai binnen. Nog voor rust bracht Virgil van Dijk de stand weer gelijk door raak te koppen uit een corner van Teun Koopmeiners.

Hoewel het WK nog ver weg is zijn de voorbereidingen in de bekende Oranjestraat in Den Haag nu al in volle gang:

2:12 Haagse Oranjestraat al bijna klaar voor aankomend WK

Zoeken naar vorm

Kort na rust zette Tijjani Reijnders Nederland op voorsprong na een assist van Denzel Dumfries. In die fase liet Oranje even beter spel zien, maar daarna werd het duel rommelig door veel wissels aan beide kanten.

Koeman gaf vooraf al aan dat hij veel spelers wil bekijken in aanloop naar het WK. Tegen Noorwegen gebruikte hij zes wissels. Ook bij de tegenstander werd flink gewisseld. Opvallend was dat bij Noorwegen sterspelers Erling Haaland en Martin Ødegaard ontbraken.

Debuut voor Smit

Oranje speelde zelf ook niet op volle sterkte. Zo maakte Kees Smit zijn debuut als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong. Nederland oefent dinsdag verder tegen Ecuador en treft later ook nog Algerije.