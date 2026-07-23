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Ingebroken in NOS-auto bij Tour de France, spullen meegenomen

Wielrennen

Vandaag, 17:47

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In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in een auto van de NOS in Frankrijk. Uit een technisch voertuig, dat ingezet wordt voor de verslaggeving van de Tour de France, zijn geen spullen gestolen die essentieel zijn voor de uitzending, zegt een woordvoerder van de NOS tegen het ANP.

"We werden om half acht uit bed gebeld door een collega: onze bus, alle ruiten ingeslagen en spullen meegenomen. Het was een drama. Dus dit is een dag van politiebureaus en Carglass. Over twee uurtjes is alles weer goed", vertelde verslaggever Han Kock donderdagmiddag bij Radio Tour de France op NPO Radio 1.

Naast de NOS zijn ook trouwe fans Jos en Marieke weer van de partij in Frankrijk. De wielerliefhebbers vertellen in bovenstaande video waarom ze voor de veertigste keer naar de Tour de France afreizen.

Vlaamse hulp

Omdat de omroep aangifte deed van de inbraak, werd donderdag deels gebruikgemaakt van de apparatuur van de collega's van de Vlaamse omroep. Jeroen Stomphorst zei donderdag aan het begin van de tv-uitzending al dat de NOS hulp kreeg van de VRT. "Dat is ook de reden dat u wat vaker de groene plopkap in beeld zult zien", vertelde hij.

De woordvoerder laat weten dat donderdagavond alles weer "volgens plan" zal verlopen tijdens de uitzending, met de eigen apparatuur van de NOS.

Door ANP

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