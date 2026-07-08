Olav Kooij sprint naar eerste Tourzege én eerste Nederlandse ritwinst

Wielrenner Olav Kooij heeft zijn eerste ritzege geboekt in de Tour de France. De 24-jarige debutant van Decathlon CMA CGM was in het Zuid-Franse Pau in de vijfde etappe de snelste in een rommelige massasprint, de eerste van deze Ronde van Frankrijk.

De Duitser Max Kanter reed na goed voorbereidend werk van de Nederlander Mike Teunissen naar de tweede plaats, de Belg Tim Merlier werd derde.

Eerste Nederlandse etappezege

Het is de eerste Nederlandse etappezege van deze Tour en de eerste sinds de winst van Thymen Arensman in de negentiende rit van de Tour van vorig jaar. Kooij debuteert dit jaar in de Ronde van Frankrijk na zijn komst van Visma-Lease a Bike na afgelopen seizoen. De geboren Numansdorper kende een moeizaam voorjaar door een virusinfectie en reed pas eind mei zijn eerste koers. Kooij won afgelopen jaren al wel drie etappes in de Giro d'Italia.

Een valpartij op 5 kilometer van de streep zorgde voor de nodige onrust in het peloton. Onder anderen Merlier raakte daarbij ploeggenoten kwijt. Ook Kooij moest het in de slotfase alleen doen, maar hij koos goed positie, ging vroeg aan en was overtuigend de sterkste. Landgenoot Huub Artz reed naar de vierde plek.