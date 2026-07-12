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Wielrenner Mathieu van der Poel wint voor derde keer etappe in Tour de France

Wielrennen

Vandaag, 17:34

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Wielrenner Mathieu van der Poel heeft voor de derde keer in zijn carrière een etappe gewonnen in de Tour de France. De 31-jarige Nederlander van Alpecin-Premier Tech won in het hete Ussel de ingekorte negende etappe na een sprint met drie medevluchters. De oud-wereldkampioen ging als eerste aan en bleef de Noor Tobias Johannessen voor. De Brit Tom Pidcock werd derde.

Van der Poel won vorig jaar en in 2021 ook al een rit in de Ronde van Frankrijk. Beide keren leverden die hem ook de gele trui op, maar nu was de achterstand op klassementsleider Tadej Pogačar al ver opgelopen.

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Het is de tweede Nederlandse etappezege van deze Tour. Woensdag sprintte Olav Kooij al naar zijn eerste succes in de grootste wielerronde.

Nu de Tour de France gestart is, begint ook de wielerkoorts. Zo ook voor Jos en Marieke. Zij reizen al tientallen jaren met hun camper af naar het sportevent. Benieuwd naar hun verhaal? Kijk dan de bovenstaande video.

Door ANP

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