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Wielerfans Jos en Marieke reizen voor veertigste keer naar Tour de France

Wielrennen

Vandaag, 22:15

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Het zal je niet zijn ontgaan: de Tour de France is weer begonnen. Alle wielerliefhebbers zitten de komende drie weken weer aan de buis gekluisterd, maar de Limburgse Jos en Marieke niet. Zij reizen ondanks alle natuurbranden toch gewoon richting Frankrijk. Dit keer gaan ze voor de veertigste keer naar het sportevent

Al tientallen jaren reizen ze met hun campertje naar Frankrijk om een flink aantal etappes met eigen ogen te bewonderen. En in die tientallen jaren hebben ze werkelijk elke wielrenner van wereldklasse gezien: van Michael Boogerd tot aan Robert Gesink en van Lance Armstrong tot aan Tadej Pogačar. Deze vakanties leveren niet alleen mooie herinneringen op maar ook een flinke verzameling.

Benieuwd naar deze verzameling? Bekijk dan de video in dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

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