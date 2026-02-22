Presentator Koos Postema (93) overleden

Tv-presentator Koos Postema is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van zijn familie zondag aan het ANP bekendgemaakt. Postema overleed zaterdag aan de gevolgen van ouderdom.

De presentator stierf in het bijzijn van zijn twee dochters, Judith en Ingrid. Zijn familie noemt Postema een "bevlogen radio- en tv-maker". Hij was jarenlang een vertrouwd gezicht op de Nederlandse televisie.

In 2012 maakte Hart van Nederland een reportage met Postema, toen het straatnaambord van de Koos Postemalaan werd onthuld:

0:29 Koos Postema trots op eigen straat

Presentator

Postema werkte bij de publieke omroep onder meer voor de toenmalige VARA. Daar presenteerde hij het programma Klasgenoten, waarin oud-klasgenoten elkaar na jaren weer ontmoetten. Later maakte hij Klasgenoten lange tijd voor Veronica en RTL 4. Het programma groeide uit tot een vaste waarde op televisie en maakte Postema bij een breed publiek bekend.

Ook was Postema werkzaam voor de NOS. Daar was hij in 1980 commentator bij de televisie-uitzending van de inhuldigingsceremonie van koningin Beatrix. Ook was hij namens de omroep te horen in de radioprogramma's Langs de Lijn en Radio Tour de France.

In 1971 kreeg Postema voor zijn VARA-programma Een klein uur U de Zilveren Nipkowschijf uitgereikt. 20 jaar later werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitvaart vindt later in besloten kring plaats.