Voetbalclubs roepen op tot strafrechtelijke vervolging van relschoppers

De Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie hebben een oproep gedaan aan de overheid, politie en het Openbaar Ministerie om daders bij ernstige ongeregeldheden strafrechtelijk te vervolgen. De clubs uit het betaald voetbal zijn het er unaniem over eens dat er strenger gestraft moet worden.

"Genoeg is genoeg. Politiek steun ons en doe mee. Samen maken wij het voetbal dan nog mooier!", schrijven de clubs in een statement. De huidige sancties schrikken niet genoeg af volgens de clubs. "Om bij ernstige ongeregeldheden nog effectiever te zijn, dringen wij aan op daadwerkelijke strafrechtelijke vervolging van daders."

Tijdens Ajax - FC Groningen ging het opnieuw flink mis. De wedstrijd werd gestaakt omdat de supporterskern van de F-side massaal vuurwerk afstaken:

0:31 Vanwege meermaals groot vuurwerk is de wedstrijd Ajax - Groningen stilgelegd

Het betaald voetbal zegt zelf jaarlijks tientallen miljoen te investeren in veiligheid en handhaving in de stadions, maar dat blijkt niet altijd genoeg te zijn. Daarom roepen ze op om daders strafrechtelijk te vervolgen. "Deze incidenten staan niet op zichzelf, maar zijn een uiting van bredere maatschappelijke ontwikkelingen en gedrag dat ook buiten de stadions zichtbaar is. Alleen met een gezamenlijke aanpak van clubs, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie, KNVB, politie, justitie en overheid kunnen we ervoor zorgen dat onze stadions veilig blijven."

De clubs wijzen naar omliggende landen zoals Duitsland en Engeland, waar een harde aanpak helpt. "Daders worden vervolgd en gestraft, inclusief strafblad. Strafrechtelijke vervolging lijkt in het buitenland goed te werken."