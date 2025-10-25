Wedstrijd Volendam Heracles later begonnen door ruzie zoekende fans

Het Eredivisieduel tussen FC Volendam en Heracles Almelo is iets later begonnen dan gepland. Scheidsrechter Danny Makkelie besloot kort voor de aftrap een pauze in te lassen, nadat supporters van beide ploegen de confrontatie hadden opgezocht.

Na een korte onderbreking is de wedstrijd alsnog begonnen.

Heracles Almelo verloor uiteindelijk het duel met FC Volendam in de onderste regionen van de Eredivisie met 3-0. Volendam, dat de tweede zege van het seizoen boekte, klom naar de dertiende plaats en heeft nu 7 punten meer dan hekkensluiter Heracles.