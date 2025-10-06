Terug

Memphis Depay mist vlucht naar Oranje door gestolen paspoort

Memphis Depay mist vlucht naar Oranje door gestolen paspoort

Voetbal

Vandaag, 16:05

Voetballer Memphis Depay heeft zijn vlucht naar Nederland gemist. De Oranje-topscorer aller tijden zou zondagavond vanuit Brazilië naar het trainingskamp van het Nederlands elftal vliegen, maar zijn paspoort bleek gestolen. Daardoor moest hij zijn vertrek uitstellen. Dat meldt de KNVB.

Depay doet er alles aan om zo snel mogelijk een nieuw reisdocument te regelen. De verwachting is dat hij binnen korte tijd alsnog naar Nederland kan reizen en zich bij de selectie voegt.

Overmacht

Bondscoach Ronald Koeman baalt van de situatie. “Dit is vervelend, in de eerste plaats voor Memphis, maar ook voor ons. Je wilt de voorbereiding op een interlandperiode natuurlijk met een complete selectie starten. Tegelijkertijd is er sprake van overmacht. We hopen dat hij inderdaad zo snel mogelijk kan afreizen om zich bij ons in het trainingskamp te voegen.”

De selectie van Oranje, die uit 24 spelers bestaat, verzamelde zich maandag in Zeist. Oranje speelt donderdag de vijfde WK-kwalificatie, een uitwedstrijd tegen Malta en ontvangt drie dagen later Finland in de Johan Cruijff ArenA Amsterdam.

Hart van Nederland/ANP

