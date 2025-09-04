Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Oranje laat eerste punten liggen in WK-kwalificatie na 1-1 tegen Polen

Oranje laat eerste punten liggen in WK-kwalificatie na 1-1 tegen Polen

Voetbal

Vandaag, 22:45

Link gekopieerd

Het Nederlands elftal heeft in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van volgend jaar punten verspeeld. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal in De Kuip in Rotterdam met 1-1 gelijkspelen tegen Polen.

Oranje versloeg eerder Finland (0-2) en Malta (8-0) en gaat na drie duels aan de leiding in groep G met 7 punten. Polen en Finland hebben ook 7 punten, maar speelden allebei een wedstrijd meer. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Zondag is Litouwen in Kaunas de volgende opponent van Nederland.

Denzel Dumfries opende in de 28e minuut de score tegen Polen. De oud-PSV'er kopte bij de tweede paal raak uit een hoekschop van Memphis Depay: 1-0.

Oranje creëerde na rust niet veel kansen, maar kwam lange tijd ook niet in de problemen. In de 80e minuut haalde rechtsback Matty Cash hard en doeltreffend uit voor Polen (1-1).

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.