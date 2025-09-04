Oranje laat eerste punten liggen in WK-kwalificatie na 1-1 tegen Polen

Het Nederlands elftal heeft in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van volgend jaar punten verspeeld. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal in De Kuip in Rotterdam met 1-1 gelijkspelen tegen Polen.

Oranje versloeg eerder Finland (0-2) en Malta (8-0) en gaat na drie duels aan de leiding in groep G met 7 punten. Polen en Finland hebben ook 7 punten, maar speelden allebei een wedstrijd meer. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Zondag is Litouwen in Kaunas de volgende opponent van Nederland.

Denzel Dumfries opende in de 28e minuut de score tegen Polen. De oud-PSV'er kopte bij de tweede paal raak uit een hoekschop van Memphis Depay: 1-0.

Oranje creëerde na rust niet veel kansen, maar kwam lange tijd ook niet in de problemen. In de 80e minuut haalde rechtsback Matty Cash hard en doeltreffend uit voor Polen (1-1).

