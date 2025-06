Oranjeleeuwinnen maken opnieuw geen indruk voor start EK: gelijkspel tegen Schotland

De Oranjeleeuwinnen hebben opnieuw een tegenvaller moeten incasseren vlak voor de start van het EK. In het thuisduel tegen Schotland kwamen de voetbalsters niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Na de 4-0-nederlaag van vrijdag in Duitsland, draaide de wedstrijd tegen de nummer 24 van de wereld in Tilburg om revanchegevoelens. Maar het elftal van bondscoach Andries Jonker mocht blij zijn dat het niet opnieuw verloor. Jill Roord opende in de tiende minuut nog de score, maar na een klein half uur volgde de gelijkmaker van Kathleen McGovern. In de slotfase lieten beide ploegen kansen liggen.

Jonker zag het uiteindelijk mislukte duel met Duitsland als graadmeter voor de groepswedstrijden op het EK in Zwitserland tegen toplanden Engeland en Frankrijk. Tegen de Schotten was niet alleen eerherstel belangrijk, maar ook het laatste oefenmoment voor de eerste EK-wedstrijd.

Op 5 juli starten de Oranjeleeuwinnen het EK in Zwitserland tegen Wales. Daarna volgen de wedstrijden tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli).

ANP