FC Utrecht maatje te groot voor Servette, AZ wint met 10 man in Vaduz

AZ heeft zich met een 0-1 zege bij FC Vaduz geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Het eerste duel tussen beide teams eindigde in Alkmaar in een 3-0-overwinning voor AZ. FC Utrecht won in de kwalificatie voor de Europa League ook voor de tweede keer in hun tweeluik tegen het Zwitserse Servette FC.

De ploeg van coach Maarten Martens won de uitwedstrijd tegen FC Vaduz in Liechtenstein met 1-0 dankzij een door Troy Parrott benutte strafschop. Een rode kaart voor AZ-speler Ro-Zangelo Daal, al in de 7e minuut, had veel invloed op het duel. De Alkmaarders beperkten zich vanaf dat moment voornamelijk tot verdedigen. Vaduz was te zwak om van de numerieke meerderheid te profiteren. Parrott maakte de enige treffer twee minuten voor tijd.

AZ neemt het in de play-offs om een plaats in het hoofdtoernooi op tegen het Bulgaarse Levski Sofia, dat net als in de thuiswedstrijd (1-0) te sterk was voor Sabah FC uit Azerbeidzjan: 0-2. Op 21 augustus treffen beide ploegen elkaar in Sofia, een week later in Alkmaar.

FC Utrecht ook door

FC Utrecht plaatste zich ten koste van Servette voor de play-offs van de Europa League. De ploeg van trainer Ron Jans was in stadion Galgenwaard met 2-1 te sterk voor de Zwitsers. FC Utrecht had een week geleden in Genève het eerste duel al met 3-1 gewonnen.

Victor Jensen maakte beide Utrechtse doelpunten. Ablie Jallow benutte kort voor tijd een strafschop voor de Zwitsers.

Utrecht neemt het voor een plaats in het hoofdtoernooi op tegen Zrinjski Mostar. De ploeg uit Bosnië en Herzegovina was over twee duels te sterk voor het IJslandse Breidablik. De winnaar van die tweekamp gaat naar het hoofdtoernooi van de Europa League, de verliezer belandt in de Conference League. FC Utrecht speelt op 21 augustus eerst uit, een week later volgt de return in Utrecht.

ANP