Zo pakt een Utrechtse voetbalclub schreeuwouders langs de lijn aan

Buitenspel lopen zonder dat er wordt gefloten, geen penalty krijgen terwijl iedereen vindt dat die wel gegeven moet worden, of een scheidsrechter die niet goed uit z'n doppen kijkt. Geschreeuw aan de zijlijn van ouders en ander publiek komt wekelijks voor op sportvelden in ons land. Zo ook in Leidsche Rijn, bij Utrecht. En dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de club. De vrijwilligers kwamen daarom met een opvallend idee.

Na jarenlange ergernis over schreeuwende ouders langs de lijn bedacht commissielid Evert Woltjes een ludieke actie: "Schreeuw je? Stop dan maar een lolly in je mond." Afgelopen zaterdag deelden vrijwilligers voor het eerst lolly's en flyers uit langs de velden. "Ouders coachen mee, roepen tegen scheidsrechters en zelfs tegenstanders. Dat hoort niet bij een kinderwedstrijd", zegt Woltjes, die ook in de ledenraad van de KNVB zit.

De reacties zijn positief. "We hebben allemaal hetzelfde doel: een leuke, veilige en gezellige club", benadrukt hij.