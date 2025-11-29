Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zo pakt een Utrechtse voetbalclub schreeuwouders langs de lijn aan

Voetbal

Vandaag, 22:27

Link gekopieerd

Buitenspel lopen zonder dat er wordt gefloten, geen penalty krijgen terwijl iedereen vindt dat die wel gegeven moet worden, of een scheidsrechter die niet goed uit z'n doppen kijkt. Geschreeuw aan de zijlijn van ouders en ander publiek komt wekelijks voor op sportvelden in ons land. Zo ook in Leidsche Rijn, bij Utrecht. En dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de club. De vrijwilligers kwamen daarom met een opvallend idee.

Na jarenlange ergernis over schreeuwende ouders langs de lijn bedacht commissielid Evert Woltjes een ludieke actie: "Schreeuw je? Stop dan maar een lolly in je mond." Afgelopen zaterdag deelden vrijwilligers voor het eerst lolly's en flyers uit langs de velden. "Ouders coachen mee, roepen tegen scheidsrechters en zelfs tegenstanders. Dat hoort niet bij een kinderwedstrijd", zegt Woltjes, die ook in de ledenraad van de KNVB zit.

De reacties zijn positief. "We hebben allemaal hetzelfde doel: een leuke, veilige en gezellige club", benadrukt hij.

Lees ook

Vrijwilligerstekort? Deze voetbalclub krijgt het wél voor elkaar
Vrijwilligerstekort? Deze voetbalclub krijgt het wél voor elkaar
Voetbalclub Beverwijk neemt maatregelen wegens onrust: beveiliging langs de lijn
Voetbalclub Beverwijk neemt maatregelen wegens onrust: beveiliging langs de lijn
Misdragingen in amateurvoetbal nemen toe, Ronald probeert dit tegen te gaan
Misdragingen in amateurvoetbal nemen toe, Ronald probeert dit tegen te gaan
Massale vechtpartij ouders bij jeugdvoetbalwedstrijd: 'Vrouw in rug gestoken'
Massale vechtpartij ouders bij jeugdvoetbalwedstrijd: 'Vrouw in rug gestoken'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.