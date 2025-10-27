Terug

Vrijwilligerstekort? Deze voetbalclub krijgt het wél voor elkaar

Vandaag, 23:15

Kantines die dichtblijven, trainingen die niet doorgaan en bestuursfuncties die maar niet ingevuld raken: overal in Nederland kampen sportverenigingen met een tekort aan vrijwilligers. Toch lukt het voetbalvereniging AGOVV uit Apeldoorn wél om genoeg helpende handjes te vinden. Jeugdcoördinator Niels Pleiter bedacht een manier om het vrijwilligerswerk zo laagdrempelig mogelijk te maken.

"We doen ons best om het vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken", vertelt Niels aan Hart van Nederland. "Ik maak de trainingen voor alle jeugdteams van A tot Z. Ik bedenk een aantal oefeningen en die zet ik in een pdf'je, dat deel ik met de trainers, zo hoeven ouders weinig tot geen voetbalkennis te hebben om training te geven." De vereniging zag dat ouders wel wíllen helpen, maar vaak een drempel voelen. Ze hebben weinig tijd of denken dat ze verstand van voetbal moeten hebben, waardoor de aanmeldingen uitbleven.

Niels heeft zijn systeem inmiddels geoptimaliseerd. "Een paar jaar geleden ben ik met mijn zoontje het veld opgegaan, toen hebben we een heleboel uitlegfilmpjes opgenomen. Daarin komen veelvoorkomende voetbaltechnieken en oefeningen aan bod. Die linkjes stuur ik nog steeds mee met de trainingsplannen." Oud-voorzitter en "clubopa" Gert Sangen pompt de ballen op en legt de hesjes klaar. "Ik hoor van Niels wat er op het programma staat en zorg ervoor dat 's avonds alles startklaar staat."

Niks met voetbal

De ouders hoeven alleen het appje van Niels te openen en naar het veld te komen. Ze kunnen zich volledig richten op de kinderen. En die aanpak werkt: steeds meer ouders worden enthousiast, soms tot hun eigen verbazing.

"Ik had echt helemaal niks met voetbal, vriendinnen hebben mij vaak horen roepen dat ik nooit langs de lijn te vinden zou zijn, maar daar moet ik nu van terugkomen", zegt Lisette. Sinds de zomervakantie coacht ze een team kinderen jonger dan 8 jaar. "Ik heb een drukke baan en wist niks van de sport, maar doordat alles zo goed geregeld is, durfde ik het aan. En nu vind ik het juist superleuk om op het veld te staan."

Het enthousiasme werkt aanstekelijk, want steeds meer ouders dragen hun steentje bij, zowel op het veld als in de kantine. "De club is daardoor ook enorm gegroeid", vertelt Niels. "Toen mijn zoontje hier 5 jaar geleden begon, waren er bijna geen jeugdteams meer. Inmiddels hebben we zo'n 300 jeugdleden. Je ziet dat de kinderen onderling vertellen dat ze het hier zo gezellig hebben, waardoor sommigen zelfs van club wisselen."

Mee met de tijd

Volgens sportdeskundige Jan-Willem van de Roest is AGOVV een voorbeeld van hoe vrijwilligerswerk kan worden vernieuwd. "Mensen willen best helpen, maar niet meer op de traditionele manier", legt hij uit. "Het leven is steeds drukker en duurder geworden. Verenigingen moeten het werk moderniseren, het flexibeler en makkelijker maken."

Hij ziet oplossingen in kortere diensten, creatieve invullingen van de taken of zelfs een afkoopsysteem waarbij leden kunnen betalen als ze geen tijd hebben. "Je ziet dat mensen graag helpen bij eenmalige evenementen, voor de structurele klussen is minder animo. Dat komt nog altijd op de schouders van de harde kern. Zij zijn vaak al jaren bij de club betrokken maar worden ook steeds ouder. Hun taken moeten overgenomen worden en dat is vaak lastig."

Niels herkent het beeld dat Jan-Willem schetst. "Het kost me veel tijd en ik doe het graag, maar ik weet niet of er een vervanger zou zijn als ik stop, maar dat zien we tegen die tijd wel."

