Veel Nederlanders doen aan vrijwilligerswerk, maar grote groep haakt af

Dit weekend is het NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Door het hele land steken mensen de handen uit de mouwen om een dag bij te dragen aan hun buurt. Maar hoe betrokken zijn Nederlanders eigenlijk bij vrijwilligerswerk? Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat slechts een kwart van de Nederlanders regelmatig vrijwilligerswerk doet, terwijl een grote groep aangeeft dat ze ooit actief waren, maar inmiddels zijn afgehaakt.

Zelfs op 87-jarige leeftijd steekt prinses Beatrix nog graag de handen uit de mouwen! Tijdens NLdoet hielp ze in Utrecht met tuinieren en schilderen. In bovenstaande video zie je hoe ze dat aanpakt.

Ongeveer 17 procent van de ondervraagden doet wekelijks vrijwilligerswerk en 8 procent meerdere keren per maand. Vooral 50-plussers zetten zich vaak in: 22 procent van hen doet wekelijks vrijwilligerswerk. Jongeren blijven ver achter, slechts 2 procent van de ondervraagden onder de 30 jaar geeft aan zich wekelijks in te zetten.

De meest populaire categorieën zijn zorg en sport. Bijna één op de vijf vrijwilligers (18 procent) is actief in de zorgsector, terwijl ook sportverenigingen veel op vrijwilligers draaien. Daarnaast zetten mensen zich in voor goede doelen, verenigingen, evenementen, scouting, bij buurthuizen of in het onderwijs.

Waarom haken mensen af?

Een groot deel van de Nederlanders heeft ooit vrijwilligerswerk gedaan, maar doet dat nu niet meer. De voornaamste reden is tijdgebrek: 40 procent van de niet-actieve vrijwilligers geeft aan simpelweg geen ruimte in de agenda te hebben. "Mijn gewone werk neemt 80 uur per week in, dus geen tijd voor", zegt een deelnemer. Anderen hopen het later op te pakken. "Als ik stop met werken, wordt het daar tijd voor."

Gezondheid is een andere grote reden waarom mensen afhaken. "Ik ben 82 en heb een ernstige vorm van COPD, dus niet te oud, maar onvoldoende adem en daardoor te vermoeid." Een ander zegt: "Ben invalide geworden, heb het altijd graag gedaan." Ook mantelzorgers geven aan dat ze geen ruimte meer hebben. "Ik zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week voor mijn man."

Daarnaast wil een deel van de ondervraagden geen onbetaald werk doen of weet niet goed wat ze zouden kunnen bijdragen. Toch laat NLdoet jaarlijks zien dat vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk kan zijn, zelfs als het maar voor één dag is.