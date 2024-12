De Daghap: wat is de dag van de Vrijwilliger en waarom is deze nodig?

In de rubriek De Daghap gaat Hart van Nederland op zoek naar verhalen achter speciale dagen, denk aan dagen die ergens aandacht voor vragen. Deze week: de Dag van de Vrijwilliger.

Bij de voetbalclub, bij het theater of bij een onderzoeksbureau; overal vind je vrijwilligers. Ze zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. In Nederland uiten wij onze waardering op 7 december met de Dag van de Vrijwilliger, maar waarom is dit nodig?

Vorig jaar werd de Dag van de Vrijwilliger ook gevierd (zie video).

De dag is in eerste instantie bedacht door de Verenigde Naties. De internationale Dag voor de Vrijwilliger wordt op 5 december gevierd, maar in verband met de Goedheiligman die dan op visite komt, vieren wij het twee dagen later. Het grootste doel is het in het zonnetje zetten van de vrijwilliger in het algemeen.

Voor wie is de Dag van de Vrijwilliger bedoeld? De Dag van de Vrijwilliger is bedoeld voor iedereen die een vrijwilliger in het zonnetje wil zetten. Je hoeft niet vrijwilliger te zijn om 'mee te doen' met de dag.

Dat is alleen niet het enige doel. Een woordvoerder van NL voor Elkaar, een grote vrijwilligersorganisatie in Nederland, legt uit dat het ook belangrijk is om duidelijk te maken waar we vrijwilligers vinden en wat voor werkzaamheden zij allemaal uitvoeren. "Dat is namelijk meer dan je zou verwachten", aldus de woordvoerder.

Dat de dag bedoeld is om meer waardering te uiten, betekent niet dat dit in het dagelijks leven niet gebeurt: "Ik denk dat vrijwilligers zich wel gewaardeerd voelen door de 'opdrachtgevers', dat wil zeggen, de mensen voor wie een vrijwilliger iets doet. De meeste vrijwilligers in een bestuursfunctie zullen wel opmerken dat er vanuit de overheid vooral heel makkelijk gepraat wordt over hoe belangrijk vrijwilligers zijn, maar dat er niet makkelijk meegewerkt wordt", aldus Mark Molenaar van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Positieve invloed

Volgens Mark wordt er veel regeldruk op vrijwilligersorganisaties uitgeoefend. De oplossing volgens hem? "Probeer als regelgever een keer een dag mee te lopen met een vrijwilliger om te zien wat voor hard werk zij uitoefenen en zie in hoe belangrijk het is voor onze maatschappij, in plaats van constant de situatie te controleren en evalueren."

Wat is regeldruk? Regeldruk is het effect van regels op burgers en bedrijven. Denk hier vooral aan de extra dingen die gedaan moet worden nadat er nieuwe regels of wetten bekend zijn geworden.

Als je een fulltime baan hebt, moet je ervoor waken dat je met een vrijwilligersbaan niet te veel hooi op je vork neemt, zegt psycholoog Thijs Launspach. "Vrijwilligerswerk bovenop je reguliere werkweek kan ervoor zorgen dat de werkdruk verhoogd wordt, en misschien zelfs te hoog wordt."

Maar het vrijwilligerswerk heeft ook een positieve invloed op de vrijwilliger zelf. Launspach legt uit: "Vrijwilligerswerk doe je ook niet zomaar. Je doet vrijwilligerswerk als je iets wil toevoegen aan de samenleving of als je je inzet voor een stichting of bedrijf waar jij een betekenis bij voelt. Daardoor heb je automatisch al een positieve koppeling aan het werk dat je verricht."