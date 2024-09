Misdragingen in amateurvoetbal nemen toe, Ronald probeert dit tegen te gaan

Als er iemand is die waarde hecht aan spelplezier, normen en waarden tijdens het voetballen is dat wel Ronald de Moedt, jeugdtrainer bij de Zuid-Hollandse amateurclub DVV'09. Hij loopt al jaren mee in de voetballerij en heeft een hekel aan misdragingen op het veld van de voetballers en langs de lijn van ouders en trainers. En die misdragingen nemen juist alleen maar toe, blijkt uit cijfers van voetbalbond KNVB.

Het aantal incidenten in het amateurvoetbal is in het seizoen 2023/2024 toegenomen. KNVB signaleert een toename van het aantal gestaakte wedstrijden met 10 procent. Ook het aantal incidenten dat heeft geleid tot zware tuchtzaken is in het afgelopen seizoen gestegen.

Om dit tegen te gaan, bedacht Ronald iets nieuws om zijn clubleden uit te leggen hoe ze zich hier horen te gedragen: een heus stripboek. Met daarin ook echte bestaande voetbalpupillen van DVV'09. Ronald hoopt dat andere amateurclubs zijn voorbeeld zullen gaan volgen.

Bekijk in de video hierboven hoe het stripboek eruitziet en hoe Ronald hoopt deze vervelende trend in het amateurvoetbal aan te pakken.